Kreis Lörrach Retter sehen sich gut aufgestellt

Der Kreisfeuerwehrverband Lörrach (KFV) hat am Samstag in Schönau sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Gerhard Salg, KFV-Vorsitzender von 1996 bis 2010, ließ die Jahre Revue passieren. Er erinnerte an die Kameraden, die den Verband in seiner 50-jährigen Geschichte vorangebracht haben. Dennis Boll etwa stellte „revolutionäre Rettungstechniken“ für Atemschutzgeräteträger vor, Kreisjugendfeuerwehrwart Hildolf Schwald führte einen Experimentierkoffer ein, der bis heute ein Erfolgsmodell sei. Pionierarbeit leistete auch die Freiwillige Feuerwehr (FF) Lörrach mit ihren Seminaren an der „heimlichen Feuerwehrschule Südbaden“.