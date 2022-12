Kreis Lörrach Rettungskette wird optimiert

Herz-Kreislaufstillstand ist die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Eine Chance, das Ereignis folgenlos zu überleben, hat man nur, wenn in den ersten Minuten mit der Wiederbelebung begonnen wird. Der Rettungsdienst ist auf einem hohen Niveau, wird aber zwangsläufig – auch in der Stadt – in den meisten Fällen zu spät kommen, da er mehrere Minuten (per Gesetz zwischen zehn bis 15 Minuten) braucht, um am Einsatzort anzukommen.

Bereits nach kurzer Zeit treten irreversible Schäden im Gehirn auf. Nur etwa zehn bis 15 Prozent der Patienten überleben – trotz der Fortschritte in der Notfall- und Intensivmedizin. Der Verein Region der Lebensretter hat daher seit 2018 ein App-basiertes System etabliert, mit dem Rettungsleitstellen (ILS) registrierte und qualifizierte Ersthelfer über Smartphone in der unmittelbaren Nähe des Notfalls orten und alarmieren können. Diese professionellen Retter, die in den ersten drei bis fünf Minuten nach einem Herz-Kreislaufstillstand eintreffen, können die Überlebenschance von Patienten verdoppeln bis vervierfachen. Zudem besteht die Möglichkeit, das Thema ganzheitlich auszubauen, zum Beispiel durch die Installation von AEDs (Laiendefibrillatoren) an strategisch wichtigen Stellen.

Um medizinisch qualifiziertes Personal, welches im Landkreis Lörrach wohnhaft ist oder sich gerade im Einzugsgebiet aufhält, als Ersthelfer zu nutzen, ist die Implementierung der Notfall- App „First-AED“ in das System der Integrierten Leitstelle Lörrach notwendig.

Nach Schaffung der notwendigen Schnittstellen und Anbindung an den Hauptserver der „Region der Lebensretter e.V.“ bei der ILS in Freiburg können sich Interessierte über die App anmelden.