Kreis Lörrach Rettungskräfte im Dauereinsatz

Hinweise zu sicherem Verhalten

Um sich selbst und andere nicht in Gefahr zu bringen, gibt das Landratsamt folgende Hinweise: Wenn möglich, sollte man Auto oder Fahrrad stehen lassen und öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Das Verhalten im Straßenverkehr sollte den Verhältnissen angepasst werden. Der europaweite Notruf 112 sollte nur in dringenden Fällen gewählt werden. Ebenso sollte das Krankenhaus nur in dringenden Fällen aufgesucht werden.

Aktuelle Informationen und Warnungen erhalten die Bürger auch über die kostenlosen mobilen Warn-Apps wie Nina, Katwarn oder Biwapp.

Bereits am Mittwoch wurde um 10.30 Uhr eine Außergewöhnliche Einsatzlage ausgerufen. Zwischen acht und 17 Uhr wurden 125 Rettungseinsätze gefahren, davon 35 von ehrenamtlichen Einsatzkräften des DRK. Nachdem sich die Wetterlage am Nachmittag beruhigt hatte, wurde am Mittwoch die Außergewöhnliche Einsatzlage gegen 18 Uhr für beendet erklärt.