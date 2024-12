Kreis Lörrach: Rheinfelsen sind nicht leicht zu knacken

Beim Bürgerdialog Ende November hatten die rund 20 Besucher nach einer Einführung durch den Projektverantwortlichen Jochen Ulrich von Naturenergie Gelegenheit, sich an verschiedenen Stationen zu informieren und in Kleingruppen in den Dialog zu treten: An der ersten zum Thema Aushub und Ökologie informierte Jost Hellwig, zu Aushub und Technik Manuel Schöb und zu Wasser, Ufer und Produktion Jochen Ulrich.

Leistungskapazität voll ausschöpfen

Die interessierten Besucher stellten zahlreiche Fragen, zum Beispiel warum man nicht schon früher bemerkt habe, dass es dem Wasserkraftwerk Rheinfelden an Fallhöhe fehlt. Ulrich erklärte, dass dies vor allem modernen Vermessungstechniken zu verdanken sei. Zudem gebe es Berechnungen und Pläne, die Leistungskapazität des 2010 fertiggestellten neuen Wasserkraftwerks voll auszuschöpfen, „nicht erst seit gestern“, wie Ulrich sagte. Sie seien nur eben jetzt wieder aufgegriffen und bis zur Realisierung weiterentwickelt worden.

Detaillierte Fragen

Die Fragen der Besucher waren detailliert und wurden an jeder Station an einem Flipchart festgehalten. Sie sollen anschließend in die weiteren Planungen mit einfließen, wie Naturenergie-Pressesprecherin Cassandra Burri auf Anfrage unserer Zeitung erklärte.