Kreis Lörrach Rheintalbahn: Gremium nötig

Kreis Lörrach. Der menschen- und umweltgerechte Ausbau der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel sei ohne die Arbeit des Projektbeirats nicht denkbar, schreiben die drei südbadischen CDU-Bundestagsabgeordneten Armin Schuster, Peter Weiß und Matern von Marschall in einer Mitteilung von gestern. Vertreter der Bürgerinitiativen, der betroffenen Kommunen und Landkreise berieten in zahlreichen Sitzungen mit den Spitzen der Deutschen Bahn, des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur und des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg erfolgreich über die sechs am Oberrhein entwickelten Kernforderungen.

Leider würden sich seit einiger Zeit die Anzeichen mehren, dass Missverständnisse und Abstimmungsprobleme zwischen der Deutschen Bahn und den Vertretern der regionalen Ebene wieder gravierend zunehmen, stellen Schuster, Weiß und von Marschall fest: „Tatsächlich stoßen die regionalen Begleitgremien an die Grenzen ihrer Möglichkeiten, wodurch sich alte Konfliktlinien wieder zu verhärten drohen. Wir plädieren daher für die Einrichtung eines Nachfolgegremiums des erfolgreichen Projektbeirats für die Bauphase, zumindest aber für eine zunächst einmalige Sitzung als Rheintalbahnkonferenz.“ Die IG BOHR als Dachorganisation der involvierten Bürgerinitiativen unterstütze diese Initiative und erarbeite aktuell einen Katalog mit offenen Fragen.