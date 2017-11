Kreis Lörrach Richtig erben und vererben

Kreis Lörrach. Die weiteren Vortragsabende der Reihe „Richtig erben und vererben“ finden morgen, Dienstag, 7. November, ab 19.30 Uhr im Hotel Danner in Rheinfelden, Alte Landstraße 1, und am Mittwoch, 8. November, ab 19.30 Uhr im Hotel Ott´s Leopoldshöhe in Weil am Rhein, Müllheimerstraße 4, statt. Den Abschluss der Vortragsreihe bildet der Vortragsabend am Dienstag, 14. November, in Lörrach in der Brauerei Lasser, Wallbrunn­straße 31.

Der Eintritt ist frei. Bei Anmeldungen gibt es eine Platzgarantie. Anmeldungen nimmt die Kanzlei Seidler & Kollegen per E-Mail an ulrike.smit@sjslex.com oder Tel. 07621 / 4 22 35 30 entgegen. Referent ist Rechtsanwalt Klaus Krebs von der Kanzlei Seidler & Kollegen in Weil am Rhein.