Kreis Lörrach Riobamba leistet Hilfe zur Selbsthilfe

Von einer insgesamt positiven Bilanz und einem erfolgreichen Jahr berichtete Vorsitzender Dieter Neumann am Donnerstag bei der Mitgliederversammlung des Vereins „Riobamba“. Von der Kreishandwerkerschaft Lörrach gegründet, setzt sich dieser sowohl für die regionale als auch die internationale Förderung Jugendlicher im Handwerk in Form verschiedener Projekte ein.

Von Silvia Waßmer

Kreis Lörrach. Untermalt von einer Fotoschau stellten Vorsitzender Neumann und seine Stellvertreterin Claudia Brunner deren aktuellen Stand den Anwesenden vor.

Metallwerkstatt: So habe etwa die Metallwerkstatt in Simiatug (Ecuador) im vergangenen Jahr „einen Riesenschritt“ getan. Die von den Vereinsmitgliedern – auch im Landkreis Lörrach – ausgebildeten Mitarbeiter stellen nun auch Öfen und Gasherde her und bauen Solarpanele zur Erwärmung des Wassers. Außerdem seien die für das Projekt in Deutschland angeschafften Schweißgeräte und die Schutzkleidung Ende November unversehrt in dem Ort angekommen.

Wasserprojekt: Die vom Verein federführend im Jahr 2016 eingerichtete Wasserversorgung des Hauptortes von Simiatug funktioniere einwandfrei, erzählte der Vorsitzende weiter. Allerdings reiche diese Versorgung nicht für die bei Simiatug gelegenen Dorfgemeinschaften. Deshalb haben Vereinsmitglieder bei ihrem jüngsten Besuch drei Quellen auf 4100 Meter Höhe besichtigt.

Erdbebenhilfe: In San Pedro de Suma baute der Verein mit finanzieller Unterstützung des Rotary Clubs Lörrach nach dem Erdbeben vom April 2016 ein erdbebensicheres Bambushaus, welches inzwischen von der betroffenen Familie bezogen werden konnte. Die drei vom Verein ausgebildeten Jugendlichen, die das Haus gebaut haben, arbeiten mittlerweile selbstständig und haben sogar von der Gemeinde ein Stück Land für die Errichtung einer Werkstatt erhalten.

Straßenkinder: Da das bisher vom Verein unterstützte Kinderdorf in Chone geschlossen werden musste, habe der Verein nun ein neues Projekt gefunden, das er gerne unterstützen möchte. Dabei handele es sich um eine Kinderbetreuungseinrichtung in Quito (Ecuador), die von einem gebürtigen Schweizer und seiner Frau betrieben werde. Sie bietet den Kindern regelmäßige Mahlzeiten sowie Angebote zur Freizeitgestaltung. Aktuell werden dort sieben Gruppen mit je 25 Kindern betreut. „Riobamba“ möchte dieses Projekt in Form einer Werkstatt für Jugendliche unterstützen.

SES VerA: Darüber hinaus arbeitet der Verein mit der Initiative „VerA“ des Senior Experten Service in Bonn zusammen und begleitet aktuell zwei Auszubildende der Kreishandwerkerschaft Lörrach bei Problemen in der Ausbildung.

Ausblick: Projekte für dieses Jahr sind unter anderem die Einrichtung einer Schweiß-Ausbildungsstätte in der Metallwerkstatt in Simiatug und deren Erweiterung um rund 90 Quadratmeter. Ebenso soll eine Freifläche vor der bestehenden Werkstatt für Schleif- und Lackierarbeiten überdacht werden. Außerdem solle in San Petro de Suma eine Werkstatt aus Bambus fertiggestellt werden, in der später Bambushäuser, Bambusmöbel oder Gebrauchgegenstände hergestellt werden sollen. Der Verein will damit Arbeitsplätze schaffen und Jugendliche im Bambushausbau ausbilden.