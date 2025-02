Kreis Lörrach: RP sieht Zahlungsfähigkeit gefährdet

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 15,2 Millionen Euro wurde vom RP ebenso genehmigt wie der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von fast zehn Millionen Euro. Des Weiteren wurde die Gesetzmäßigkeit der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Abfallwirtschaft und Heime für das Wirtschaftsjahr 2025 bestätigt. Der Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Heime sieht eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1,2 Millionen Euro vor.

Sechs Millionen Defizit

Für das Haushaltsjahr 2025 plant der Landkreis mit einem Defizit von sechs Millionen Euro. Der Ausgleich könne nur zum Teil aus der Ergebnisrücklage erfolgen, wird von Seiten des RP bemängelt. Die Mindestliquidität werde im Planjahr deutlich unterschritten und könne voraussichtlich erst ab dem Jahr 2028 wieder erreicht werden. Die Verschuldung im Kernhaushalt werde auf 135 Millionen Euro ansteigen.