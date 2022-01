Kreis Lörrach Rückkehr auf leisen Pfoten

Kreis Lörrach. Die vorläufigen Ergebnisse zeigen nun, dass im Markgräflerland die Wildkatze nahezu flächendeckend vorkommt. Zudem konnten in beiden Untersuchungsgebieten an mehr als 50 Prozent der Lockstöcke Vorkommen von Wildkatzen nachgewiesen werden. Eine Grundvoraussetzung für die Wiederausbreitung der Wildkatze sind die guten Lebensraumbedingungen in den Wäldern des Landkreises Lörrach, schreibt das Landratsamt in einer Mitteilung.

Beim Monitoring kam die sogenannte Baldrian-Lockstockmethode zum Einsatz. Hierzu wurden in beiden Untersuchungsgebieten während der Paarungszeit kleine Holzpfähle an geeigneten Standorten aufgestellt und mit Baldrian besprüht. Angelockt durch den Baldrianduft rieben sich die Wildkatzen an den Holzpfählen.