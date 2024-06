Das Vorhaben der Landkreise Lörrach und Waldshut, ihren Biomüll in einer gemeinsamen Anlage auf der Deponie Lachengraben bei Wehr regional zu verwerten, ist für den Nachbarlandkreis vom Tisch: Der Waldshuter Kreistag hat dieser Tage aus Kostengründen dagegen votiert. Auch in Zukunft werden Bioabfälle aus dem Landkreis Waldshut von der Reterra GmbH verwertet. Das Unternehmen erhielt den Zuschlag ab 2027 für zwanzig Jahre. Damit hat sich laut Waldshuter Verwaltung das wirtschaftlichste Angebot durchgesetzt. Der Lörracher Kreistag wird sich in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch mit dem Thema befassen.