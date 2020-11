Kreis Lörrach Rücksicht auf Anwohner nehmen

In der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses wurde ein Erfahrungsbericht zu den Displays präsentiert: Fest stehe, dass die Lärmbelastung in den Höhenlagen des Schwarzwalds ein sehr großes Thema darstellt. An Sonn- und Feiertagen steige die Anzahl der „zu lauten Fahrzeuge“ sehr stark an. Während in der Woche nur zwischen 15 bis 30 Fahrzeuge die Lärmschwelle von 84 Dezibel überschritten, seien es an schönen Sonn- und Feiertagen zwischen 200 und 300 Überschreitungen, geht aus dem Bericht hervor. Das grundsätzliche Problem sei allerdings die Verkehrsstärke insgesamt, heißt es weiter.