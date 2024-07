Kreis Lörrach: Rückzieher sorgt für erhitzte Gemüter

Jetzt macht sie unter Anführung gesundheitlicher Gründe bei gleichzeitigem Verweis auf ihre berufliche Tätigkeit die Ablehnung des Kreistagsmandats geltend. Speranza-Zhang hat laut Sitzungsvorlage des Kreis-Verwaltungsausschusses dargestellt, dass der Umfang und die mit einem Kreistagsmandat einhergehende zusätzliche Belastung ihr in dieser Weise nicht bewusst gewesen sei und sie gesundheitlich überfordere. Nachweise habe sie vorgelegt. Für sie in den neuen Kreistag nachrücken soll Uwe Sauer. Die negative Empfehlung an den Kreistag erfolgte mit einer Ja-Stimme (Wolfgang Fuhl/AfD), zehn Enthaltungen und neun Gegenstimmen. In der Sitzung am Mittwoch wurden kritische Stimmen laut. „Wenn man sich zur Wahl stellt und gewinnt, hat man die Verpflichtung, auch dem Bürgerwillen zu entsprechen“, befand Paul Renz (CDU). Und weiter: „Das ist Betrug am Wähler, wir stimmen nicht zu.“

Solches Vorgehen scheint in unseren Parlamenten zur Regel zu werden, kritisierte dann auch Klaus Eberhardt (SPD). Und dies in einer Zeit, in der die Menschen sich für die Demokratie einsetzten. „Das ist ein ungeheuerlicher Vorgang.“ Mit Blick auf die angeführten gesundheitlichen Gründe enthielt sich die SPD-Fraktion. Dass sich der Gesundheitszustand seit der Wahl auch verschlechtert haben könnte, merkte Landrätin Marion Dammann an. Speranza-Zhang erhielt insgesamt 1835 Stimmen, auf Nachrücker Sauer kamen 1490 Stimmen. Die Voraussetzungen zur Wählbarkeit Sauers lägen vor. Sauer habe das Vorliegen von Hinderungsgründen verneint, heißt es weiter; der Verwaltung seien keine Hinderungsgründe bekannt und sie empfiehlt dem Kreistag die Feststellung, dass keine Hinderungsgründe für ein Nachrücken von Sauer in den Kreistag vorliegen.