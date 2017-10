Kreis Lörrach Rüstzeug für weiteren Lebensweg

Von Gerd Lustig

Ohne Fleiß – kein Lob und Preis. Dieses Sprichwort gilt auch oder gerade bei der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee (IHK). Rund 200 der besten Absolventen des Abschlussjahrgangs im Dualen System, etwa 150 mit Lob und 50 mit Preis, wurden am Mittwoch bei einer Feierstunde in der Stadthalle in Schopfheim besonders ausgezeichnet.

Kreis Lörrach. Zudem bekamen die Absolventen Bildungs- und Bücher-Gutscheine. Die Feierstunde wurde dabei wunderbar umrahmt von tänzerischen und musikalischen Einlagen durch die Formation „Urban Skillz“, einer Agentur für junge Kunst aus Konstanz.

„Sie können stolz auf das Erreichte sein, es ist ein wichtiger Meilenstein in ihrem Leben, und das mit besonderem Erfolg“, freute sich IHK-Präsident Thomas Conrady bei der Übergabe der Zeugnisse und Urkunden. „Lassen Sie sich daher feiern“, riefen er und IHK-Hauptgeschäftsführer Claudius Marx den künftigen Fach- und Führungskräften nach erfolgreichem Abschluss ihrer Berufsausbildung im Dualen System zu. Seit Jahrzehnten habe sich gerade dieses System in der Berufsausbildung bewährt und etabliert, ja sei geradezu ein Erfolgs- und Exportschlager. Mehr als 300 Berufe seien im Rahmen des Dualen Systems bei der IHK abgebildet. Und diese quasi doppelte Befähigung durch die Ausbildung in Theorie und Praxis sei weltweit anerkannt. „Wo ein IHK-Abschluss draufsteht, da ist auch eine anerkannte Ausbildung drin“, so der Hauptgeschäftsführer. Und weil der Berufsabschluss insgesamt eine Gemeinschaftsleistung darstellt, dankten die IHK-Verantwortlichen auch den Ausbildern, Betrieben, Lehrern sowie den ehrenamtlichen Prüfungen und den Mitarbeitern der IHK.

Als Bester im Kammerbezirk mit 98 von 100 möglichen Punkten abgeschlossen hat Simon Schlecht aus Rickenbach als Fachkraft für Schutz und Sicherheit (bei Francesco Calabretti in Wehr). Auf Platz zwei kam Ilina Zoya aus Binzen im Beruf der Verkäuferin (Aldi GmbH & Co) und den dritten Platz belegte Nina Petit aus Klettgau als Verkäuferin im Einzelhandel (Maryan Beachwear Waldshut-Tiengen).

Mit insgesamt 200 Auszeichnungen mit Lob und Preis liegt die IHK in diesem Jahr im oberen Durchschnittsbereich der vergangenen Jahrzehnte. Während im Kammerbereich Bodensee prozentual mehr Preise verteilt wurden (die Feierstunde fand bereits Ende September statt), gab es am Hochrhein dafür deutlich mehr Lob, wie die Leiterin Ausbildung der IHK Alexandra Thoß informierte. Stolz zeigte sie ich zudem, dass die hiesigen Absolventen sieben Landes- und drei Bundessiege in ihren jeweiligen Ausbildungsberufen einheimsten. Insgesamt haben im Kammerbezirk rund 2000 Prüflinge ihren Berufsabschluss geschafft.

„Und das hat einen besonderen Wert“, stellte Claudius Marx heraus. Wer studiert hat, habe einen Studienabschluss, doch wer das Duale System durchlaufe, habe einen Beruf, betonte er. Ein Abschluss im Dualen System sei ein Markenprodukt mit Qualitätsversprechen, das auf der ganzen Welt geschätzt werde. Ein Zeugnis müsse man sich daher auch erarbeiten. „Doch jetzt sind sie Markenbotschafter“, rief der Hauptgeschäftsführer den Absolventen zu.

Letztlich mahnte IHK-Präsident Conrady aber dazu, seinen eigenen Weg weiter zu gehen und die ständige Weiterbildung nicht aus den Augen zu verlieren. „Heute feiern wir Ihren persönlichen Erfolg, mögen Sie sich aber mit Ihren zukünftigen Erfahrungen weiterentwickeln“, betonte er in seiner Ansprache.