Rüttler absolvierte ihr Bachelorstudium im Fach Public Management an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg, inklusive eines mehrmonatigen Praktikums in der Senatskanzlei Hamburg in der Abteilung Internationale Beziehungen. Ein Masterstudium in „European Public Administration“ schloss sich an.