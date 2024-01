Kreis Lörrach: Ruf nach Kurskorrektur in der Agrarpolitik

Die Rahmenbedingungen in Europa seien nicht gleich und damit nicht fair. Der Mindestlohn in Deutschland liegt seit Jahresbeginn bei 12,41 Euro pro Stunde und damit ungleich höher als bei den EU-Nachbarn. In Spanien sind es gerade mal 6,55 Euro, in Polen noch weniger. Gerade in Südbadens Sonderkulturen, so im Weinbau, komme das wegen des dabei nötigen hohen Anteils an manueller Arbeit zum Tragen.

Hinzu komme der steigende CO2-Preis, der auf alle fossilen Betriebsstoffe anfällt und der nun stärker als geplant zum 1. Januar gestiegen ist. „Auch hier ohne einen wie auch immer gearteten Ausgleich. Auch das gibt es nur in Deutschland“, kritisiert der FDP-Politiker.