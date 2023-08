Kreis Lörrach Sanfte Sanierung bewahrt Historie

Auf den ersten Blick – so die Jury – ist zu erkennen, dass die sanfte Sanierung konsequent dem Ziel gefolgt ist, das historische Erscheinungsbild zu bewahren. Wörtlich heißt es: „Dies spiegelt sich in sämtlichen Oberflächen wider: in den bewahrten Bruchsteinmauern, den robusten Holzverschalungen und verputzten Fassaden, aber auch in dem erhaltenen Kopfsteinpflaster, den eingesetzten Natursteintreppen und aufgearbeiteten Holzböden.“

Geschickt und ästhetisch

Geschickt und ästhetisch beeindruckend, so die Juroren, sei das Ensemble mit Bauteilen aus dem Hier und Jetzt ergänzt worden, um wichtigen Themen wie Barriereabbau und Energieeinsparung gerecht zu werden. Durch die Freiraumgestaltung sei es gelungen, ansprechende Gemeinschaftsbereiche, aber auch individuelle Nischenräume zu schaffen, die in Lage und materieller Ausgestaltung klimaangepasst und damit zukunftsweisend sind.

Die Sanierung des Gutshofes Blansingen zeigt, wie qualitativ hochwertig die Gebäude- und Freiraumplanung schon vor vielen Generationen war. Diese Basis sei genutzt worden, um die ortsbildprägende Architektur in eine gestalterisch hochwertige und durchaus gute Zukunft zu führen.

Gemeinde im Porträt

Der Ort Blansingen liegt an der Rückseite des Isteiner Klotzes und ist dem Engebachtal zugewandt. Wegen seiner berühmten Kirchenfresken nennen Freunde des Markgräflerlandes die kleine Gemeinde gerne ein Mekka der Kunstfreunde.

Auffällig: Die Kirche steht nicht im Dorf, sondern außerhalb. Sie ist ein herausragendes Stück mittelalterlicher Architektur. Atemberaubend sind die Fresken, mit denen die Innenwände über und über bedeckt sind. An der Nordwand ist die Passion Jesu aufgeführt; die Südwand zeigt Szenen aus dem Leben des Heiligen Petrus. Das Jüngste Gericht mit dem Weltenrichter und dem Höllenrachen ist an der Westseite dargestellt; im Chor sieht man die klugen und die törichten Jungfrauen. Leider sind fast alle Fresken - sie wurden erst 1955/56 freigelegt und renoviert - durch Fenstervergrößerungen und Balkenauflagen beschädigt: Ein Zeugnis reformatorischer Ablehnung gegen den Bilderkult des Katholizismus. Im Ort steht ein hübscher Röhrenbrunnen aus dem 18. Jahrhundert. Das malerische Rathaus geht in seinem ältesten Bauabschnitt auf eine St. Georgs-Kapelle zurück.

Die erste urkundliche Erwähnung Blansingens stammt von 1094. Damals gingen Teile des Dorfes in den Besitz des Klosters St. Georgen im Schwarzwald über. 1464 ging der Ort an die Markgrafen von Hachberg-Sausenberg über.