Kreis Lörrach Schlechtes Jahr für die Obstbauern

Für die Mostobst-Verwertung sollte man zunächst die vorzeitig gefallenen Früchte entfernen und die Wiese, soweit noch nicht geschehen, mähen. Erst wenn die Früchte am Baum voll ausgereift sind, eignen sie sich für die Verwertung etwa als Saft, Schnaps oder Mus. Vollreif sind die Früchte, wenn sie sich leicht vom Baum lösen.

Apfelsaftprojekte

Der Soziale Arbeitskreis Lörrach – SAK – sammelt Früchte von Obstbäumen für sein eigenes Apfelsaftprojekt. Die Früchte werden in der Mosterei Jakoby schonend gepresst und zu naturtrübem Saft verarbeitet. Der regionale Streuobst-Saft des SAK ist vor allem in den Hieber-Märkten zu kaufen.

Für die Mostobst-Verarbeitung können Bürger das Obst an den Sammelstellen des SAK in Haagen, Haltingen und Wiechs abgeben, informiert das Landratsamt. Auch die Birlinmühle in Degerfelden und der Obst- und Gemüsehof Schopferer in Egringen nehmen Mostobst für verschiedene Mostereien an.

Wer sein Mostobst für den Eigenbedarf pressen lassen will, kann dies kostenpflichtig an verschiedenen Stellen im Landkreis tun. Der Rüttehof in Wollbach, die Brennerei Wiedmann-Wenk in Minseln und die Gemeinde-Trotte in Karsau bieten die stationäre Verarbeitung an. Schütterles mobile Safterei kommt an verschiedenen Tagen zum Pressen und sofortigen Abfüllen nach Efringen-Kirchen, Steinen und Wehr.

Aktuelles Faltblatt

Das Landratsamt hat auch in diesem Jahr wieder ein aktuelles Faltblatt über im Bereich Streuobst engagierte Organisationen und alle Annahme- und Verarbeitungsmöglichkeiten für Mostobst herausgegeben. Das Faltblatt ist auch im Internet unter www.loerrach-landkreis/streuobst abrufbar.

Termine

18. September: Apfelfest auf dem Rüttehof mit Gläserner Produktion und Infostand des Landratsamtes und Saftpressen mit dem SAK.

22. September bis 3. Oktober: Große Apfel- und Birnen-Sortenausstellung des Landesverbandes Obst, Garten und Landschaft auf der Landesgartenschau in Neuenburg, Baden-Württemberg-Pavillon

1. und 2. Oktober: Sortenbestimmung durch die Pomologen Hermann Schreiweis und Werner Nussbaum auf der Landesgartenschau Neuenburg. Es können mitgebrachte Äpfel und Birnenfrüchte gegen eine kleine Gebühr bestimmt werden.

Obstbaumschnitt-Kurse: Der Kreisobst- und Gartenbauverband Lörrach, die Volkshochschulen Lörrach-Steinen und Schopfheim sowie das Trinationale Umweltzentrum (Truz) werden im kommenden Winter Obstbaumschnittkurse an verschiedenen Wochenenden anbieten.