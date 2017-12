Kreis Lörrach Schlemmen für den guten Zweck

Gelungene Premiere von „Genuss im Advent“: Mit einem bunten Markt an kulinarischen Genüssen zugunsten der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ landet Günter Komposch mit seiner Firma „Service rund um’s Fest“ einen Volltreffer.

Von Alexander Anlicker

Kreis Lörrach. Es konnte sich sehen und vor allem schmecken lassen, was Günter Komposch mit seinem Team um Küchenchef Stefan Lütte so alles aufgefahren hat: Pulled Porc und Hamburger vom XXL-Smoker, Schupfnudeln, Nürnberger-Würstchen und Merguez, verschiedene süße und deftige Flammkuchen, Raclette und ein wärmender Eintopf ließen keine Wünsche offen. Die knapp 200 Besucher probierten sich – gegen einen kleinen Obolus von zehn Euro – einmal durch das Angebot durch. Der Erlös kommt in vollem Umfang der Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann zugute. Insgesamt spülte die Veranstaltung 2283 Euro in den Spendentopf der Hilfsaktion.

Auch für ein kleines aber feines Rahmenprogramm war gesorgt: Der Nikolaus beschenkte Groß und Klein mit seinen Gaben und der Saxophonist Hans-Joachim Kolz aus Weil am Rhein sorgte bis spät abends für Stimmung und Unterhaltung.

„Fürs erste Mal toll“, freute sich Inhaber Günter Komposch. Auch die Mitarbeiterin und Organisatorin der genussvollen Adventsveranstaltung, Hellen Talmon-Gros, war sehr zufrieden mit der Premiere. Sie freute sich über viele positive Rückmeldungen seitens der Gäste. Viele wünschten sich eine Neuaflage im nächsten Jahr, berichtete sie. Gefreut hat sie sich auch über die große Spendenbereitschaft

