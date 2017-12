Kreis Lörrach Schlemmen in der „Mühle“

Kreis Lörrach (anl). Bei der letzten Zwischenverlosung im Rahmen der Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ am kommenden Mittwoch, 13. Dezember, gibt es ein Schlemmerwochenende im Wert von 450 Euro, gestiftet vom Hotel-Restaurant „Mühle“ in Binzen zu gewinnen. Der Gewinner wird aus allen uns bis dahin vorliegenden Spendenbelegen gezogen.

Bei allen Ziehungen werden jeweils sämtliche bis dahin vorliegenden Spendenbelege – auch wiederholt – in der Glückstrommel liegen. Man kann also mit einem Spendenbeleg an mehreren Ziehungen teilnehmen. Die Hauptziehung der Riesentombola mit Preisen im Wert von mehr als 70 000 Euro findet am Dienstag, 19. Dezember statt.