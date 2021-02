Kreis Lörrach Schmuggel geschützter Pflanzenerzeugnisse

Der Mann mit Wohnsitz in Düsseldorf befand sich laut Mitteilung des Hauptzollamtes auf der Rückreise aus Nordafrika, als er am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn kontrolliert wurde. Auf die Frage der Zöllner nach mitgebrachten und zollpflichtigen Waren gab er an, er habe nichts dabei. Bei der anschließenden Fahrzeug- und Gepäckkontrolle fanden die Beamten allerdings sechs Päckchen, die jeweils zwanzig Gramm gemahlener Kostuswurzel enthielten.

Die Pflanze, die in der traditionellen chinesischen und indischen Medizin verwendet wird, ist in einem Gebiet von Indien, nach Pakistan sowie über den Himalaya bis nach China verbreitet und als vom Aussterben bedroht kategorisiert. Für sie gilt deshalb ein hoher Artenschutzstandard, so das Zollamt. Zur Einfuhr nach Deutschland hätte der Reisende in jedem Fall eine Einfuhrgenehmigung vorweisen müssen.