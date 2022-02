Kreis Lörrach Schnelltest-Betrug in Grenzecke

Lörrach/Weil am Rhein (dpa). Ein halbes Dutzend Männer soll im Raum Karlsruhe und Südbaden mit falschen Abrechnungen von Corona-Schnelltestsein betrügerisches Millionengeschäft gemacht haben. Nach einer Razzia wurden sechs Verdächtige im Alter zwischen 25 und 33 Jahren festgenommen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Vier von ihnen kamen in Untersuchungshaft, zwei weitere sollten noch dem Haftrichter vorgeführt werden. Mehr als 50 Teststationen wurden dicht gemacht. Sie sollen von der Bande oder von deren Mittelsmännern betrieben worden sein.

Ein Großaufgebot der Polizei mit mehr als 200 Beamten hatte schon am Dienstag Wohnungen, Lokale, Büroräume und Teststationen durchsucht. Die mutmaßlichen Betrüger sollen unter anderem in der Stadt und dem nördlichen Landkreis Karlsruhe sowie im Bereich Lörrach/Weil am Rhein etliche Corona-Teststellen geführt und mehr Tests bei der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg abgerechnet haben als durchgeführt worden waren.