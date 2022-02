Kreis Lörrach Schockanruf bei Seniorin

Gegen 10 Uhr war die 88-jährige Frau telefonisch von einem vermeintlichen Polizeibeamten kontaktiert worden, der das Gespräch an einen vermeintlichen Staatsanwalt weitergab. Dieser forderte eine hohe Kaution, da der Sohn der angerufenen Frau angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Auf Drängen der so genannten „Keiler“ holte die Frau den Inhalt ihres Schließfachs bei einer Bank. Gegen 15 Uhr übergab die Seniorin vor ihrer Haustüre die Wertsachen in einer großen braunen Papiertüte mit weißen Henkeln an den „Abholer“.

Zeugin ruft Polizei

Dies beobachtete eine Zeugin, die umgehend die Polizei verständigte. Der Weg des mutmaßlichen „Abholers“ konnte zu einem Taxi nachverfolgt werden, in dem sich schon zwei weitere mutmaßliche Mittäter befanden. Zwei weitere Umsteigestationen konnten am Bahnhof Lörrach und am Hauptbahnhof in Freiburg nachvollzogen werden. Dort wurden jeweils die Taxis gewechselt. Schließlich konnten die drei Tatverdächtigen in einem Taxi auf der A5 bei Bruchsal kontrolliert und vorläufig festgenommen werden.