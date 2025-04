Kreis Lörrach: Schokohasen sollen für Gerechtigkeit sorgen

Im Rahmen einer Unterschriftenaktion wurde deutlich gemacht, was getan werden kann für faire Löhne und bessere Arbeitsbedingungen, während zugleich ausbeuterische Kinderarbeit eingedämmt werden kann, wie aus einer Mitteilung der Kaufmännischen Schule hervorgeht. „Am Anfang waren viele etwas misstrauisch“, beschreibt Lea die Skepsis, „aber nachdem wir erklärt haben, worum es geht, haben viele sofort unterschrieben.“ Ein ebenso positives Fazit zur Resonanz zieht Aileen: „Ich finde es toll, vor allem, weil sich so viele für unser Thema interessiert haben.“ Von Seiten des Lehrpersonals wurde rückgemeldet, wie schön es sei, wenn junge Menschen Verantwortung übernähmen und sich für globale Gerechtigkeit stark machten. Das Projekt war Teil der sogenannten Projektkompetenz, in der Schüler mithilfe der betreuenden Lehrer eine Aktion planten und umsetzten. „Die Schokoladenunternehmen versichern seit Jahrzehnten, Armut und Kinderarbeit zu beenden, doch ohne langfristig existenzsichernde Kakaopreise bleiben das leere Versprechen“, erklärt Beckert. „Noch immer müssen 1,5 Millionen Kinder in Westafrika auf Kakaoplantagen schuften, weil ihre Familien nicht genug verdienen, um ein Leben in Würde zu führen.“

Für die Schülerinnen Lea, Giuliana und Aileen war klar: „Wir wollten nicht nur informieren, sondern auch etwas verändern.“