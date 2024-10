Kreis Lörrach: Schüler der Kaufmännischen Schule Lörrach haben viele Ideen

Arbeit der Fabrikarbeiter

Höhepunkt und zugleich Abschluss der Aktivitäten an der KSLö ist eine eigens organisierte Film-Matinee gewesen, teilt die KSLö mit. Gezeigt wurde der Film „Der Preis der Turnschuhe“. Die anwesenden Schüler des Wirtschaftsgymnasiums und des Kaufmännischen Berufskollegs erfuhren, wie Sneaker hergestellt werden. Auch wurde gezeigt, wie die Arbeitsbedingungen der Fabrikarbeiter in den Herstellerländern sind, heißt es. Der Film gab Anlass zu regem Austausch unter den Schülern: Vom „Das ist aber nicht in Ordnung, wie das gerade läuft“ bis hin zum Ideensammeln, wie man selbst einen positiven Beitrag zur Verbesserung der Herstellungs- und Arbeitsbedingungen in der Schuhindustrie leisten könne, reichte das Spektrum der Meinungsäußerungen der Schüler.

Fairtrade-Beauftragte: Einsatz hat sich gelohnt

Barbara Szymura-Effner, Fairtrade-Beauftragte an der KSLö, zeigt sich laut Mitteilung begeistert über die Diskussions- und Ideenfreude der Schüler. „Da hat sich der ganze Einsatz des Fairtrade-Teams an der KSLö doch gelohnt. Und noch viel wichtiger, wir haben Lust getankt für viele weitere Fairtrade-Aktionen an unserer Schule“, wird Szymura-Effner zitiert.