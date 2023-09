Kreis Lörrach Schüler haben das Nachsehen

Die Bildungsgewerkschaft wirft dabei auch den Blick in andere Bundesländer, wo es zum Beispiel in Brandenburg Stipendien für Lehramtsstudenten gibt, wenn sie sich für ländliche Regionen bewerben. Auch ist Baden-Württemberg eines von nur noch drei Bundesländern, das GS-Lehrkräfte nach wie vor schlechter bezahlt als Lehrer an Schulen der Sekundarstufe.

Hanke erinnerte sich an Jahre, in denen es in allen Schularten deutlich mehr Bewerber für freie Stellen gab. „Warum ist die Landesregierung nicht wieder so mutig wie diese Vorgängerregierungen vor 20 bis 30 Jahren und bildet auch über den Bedarf an den Hochschulen Lehrkräfte aus? Wir werden sie brauchen, denn die Schülerzahlen steigen und es werden langfristig weiter Menschen aus anderen Ländern in unser attraktives Baden-Württemberg kommen.“

Dauerstellen notwendig

„Sollen notwendige pädagogische Weiterentwicklungen wie der Ganztagsausbau, die Inklusion und die Stärkung der Beruflichen Bildung Utopien bleiben, weil wir dauerhaft nicht die pädagogischen Profis haben, um unsere Kinder und Jugendlichen fit zu machen für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts?“, ergänzte Schweizer.

Die GEW geht davon aus, dass im nächsten Herbst/Winter mehr geflüchtete Schüler als im Schuljahr 2015/16 die Schulen besuchen werden. „Die Leistung der pädagogischen Profis in unseren Schulen bei der Integration ist gewaltig und bewundernswert. Wichtiger als ein Dankeschön sind systematische Verbesserungen. In den nächsten Jahrzehnten werden weiter Kinder und Jugendliche zu uns kommen. Es rächt sich, dass in den vergangenen Jahren die Lehrkräfte der Vorbereitungsklassen nicht dauerhaft eingestellt und qualifiziert wurden“, moniert Schweizer. Es seien Dauerstellen für die Lehrkräfte notwendig, die in Vorbereitungsklassen eingesetzt werden. Und weiter: „Wir brauchen mehr Fortbildungen in Deutsch als Zweitsprache und Traumapädagogik. Wenn hier Einstellungsmöglichkeiten für Menschen geschaffen werden, die die notwendigen Qualifikationen mitbringen, würde das unser System entlasten. Das Land hat in Bezug auf dieses Thema viel geleistet. Das muss nun verstetigt werden.“