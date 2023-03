Kreis Lörrach Schuldenlast wird steigen

Für das Haushaltsjahr 2023 plant der Kreis mit einem Defizit von 10,5 Millionen Euro, der Haushaltsausgleich gelingt gleichwohl über die noch zur Verfügung stehende Ergebnisrücklage, bilanziert das RP. Indes: Die Gesamtverschuldung wird bis Ende 2026 rund 109 Millionen Euro betragen.

Der Kernhaushalt sei durch ein strukturelles Problem der Unterfinanzierung, insbesondere der Transferleistungen in der Sozial- und Jugendhilfe, gekennzeichnet – der Landkreis kann über die Kreisumlage nur noch 88 Prozent der Nettoaufwendungen aus dem Sozialbereich decken. Dadurch fehlen dem Kreis wichtige Erträge zur eigenständigen Finanzierung seiner Aufgaben, stellt das RP fest. In Folge rutscht der Landkreis in eine Kreditabhängigkeit zur Finanzierung seiner Investitionen. Derweil geht das RP auf die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein und stellt fest, dass die kommunalen Haushalte vor großen Herausforderungen stehen.