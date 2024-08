Kreis Lörrach: Schulsanierung schreitet voran

Berufsschulzentrum Lörrach: Die Planung der naturwissenschaftlichen Räume in Bau D mitsamt der energetischen Sanierung des Gesamtgebäudes ist abgeschlossen. Die Baumaßnahme läuft und soll Ende des Jahres fertig sein. Laut Verwaltung ist es gelungen, Bau D als ein Effizienzhaus 40 zu planen. Dies bringe eine zusätzliche hohe Fördersumme mit sich.

Die restlichen Maßnahmen würden durch die kommunale Schulbauförderung bezuschusst. „Mit diesem Vorgehen können ohne Mehrkosten für den Landkreis auch noch Schallschutzdecken in den oberen Geschossen eingebaut und die Elektrik erneuert werden“, schreibt die Verwaltung. Und für die Generalsanierung beziehungsweise den Teilneubau der GWS Lörrach Bau A liege eine Förderzusage durch das Regierungspräsidium Freiburg vor.

Kreissporthalle: Wegen der zunehmenden Schäden an der Kreissporthalle ist ein Sachverständigenbüro beauftragt worden, die Ursache der zunehmenden Wasserschäden in der Halle aufzuklären. Untersuchungen am Bauwerk förderten zutage, dass im Anschluss zur kaufmännischen Schule eine nicht vorhandene und auch nachträglich nicht anbringbare Abdichtung zum Wassereintritt führt. Die Abdichtung auf dem Bereich der Umkleiden ist desolat und würde eine Komplettsanierung des Flachdaches bedeuten, um den Wassereinritt dauerhaft zu unterbinden. Die dadurch entstehenden Kosten stünden allerdings in keinem Verhältnis zum schlechten Zustand der Halle und zum benötigten Platzbedarf der KFM und MPS, wie es weiter heißt. Somit prüft der Kreis einen späteren Neubau im Zusammenhang mit einer Unterbringung der Interimslösung beim Neubau der GWS Bau A am Standort der Halle.