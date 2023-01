Kreis Lörrach Schutz gegen Hass und Gewalt

Nach einer bedrohenden Entgleisung gegenüber dem örtlichen Bürgermeister in einer Gemeinderatssitzung der Gemeinde Kleines Wiesental hat sich Frey an den Landesinnenminister gewandt. In der nun vorliegenden Antwort des Innenministeriums wird deutlich, dass einige Maßnahmen für den Schutz der demokratischen Strukturen in Kommunen bereits auf den Weg gebracht wurden.

Ansprechstelle und Handlungsempfehlungen