Kreis Lörrach Schwab führt die Bezirks-CDU

20:05 Erste Fernzüge fahren wieder - viele Strecken noch gesperrt

Berlin - Kunden der Deutschen Bahn können erste Strecken im Fernverkehr nach den schweren Schäden durch Sturm "Herwart" wieder nutzen. Vor allem rund um Hamburg wird es nach Angaben des Konzerns aber auch am Montag weiter Sperrungen geben. Am Abend meldete die Bahn, dass einzelne Züge auf den Verbindungen Berlin-Leipzig, Berlin-Halle-Erfurt, Dortmund-Hannover und Kassel-Hannover-Hamburg wieder den Betrieb aufnehmen. Die wichtige Strecke zwischen Hannover und Berlin werde voraussichtlich ab Montagnachmittag wieder nach Plan befahren, ebenso die Route Hannover-Bremen-Norddeich.

18:57 Pokal-Auslosung mit Kracher-Spiel: Bayern empfängt Dortmund

Dortmund - Der deutsche Rekordmeister Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Titelverteidiger Borussia Dortmund. Nach dem Top-Duell zwischen Leipzig und Bayern kommt es damit erneut zu einem großen Kräftemessen im deutschen Fußball, das ergab die Auslosung in der ARD. In weiteren Bundesliga-Duellen stehen sich am 19./20. Dezember Mainz und Stuttgart, Bremen und Freiburg, Gladbach und Leverkusen sowie Schalke und Köln gegenüber. Wolfsburg muss zum Zweitligisten Nürnberg, Frankfurt tritt bei Heidenheim an. Zweitligist Ingolstadt muss bei Drittligist Paderborn ran.