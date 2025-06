Ein Falschfahrer mit Basler Kennzeichen ist am Samstagmorgen auf einer deutschen Autobahn nahe der Schweizer Grenze gesichtet worden. Das Fahrzeug war von Rheinfelden in Richtung Lörrach unterwegs. Es fuhr von der BAB 861 (kommend von Rheinfelden-Süd) an der Ausfahrt Rheinfelden-Ost auf die BAB 98 (Richtung Minseln) auf und befuhr die Autobahn entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Lörrach, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Sonntag mitteilte. Nach gut zehn Kilometern habe das Fahrzeug schließlich auf der Dultenaugrabenbrücke gewendet und die Falschfahrt beendet. Beim Fahrzeug handelte es sich um einen roten Honda. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein sucht nach Verkehrsteilnehmern, die durch den Falschfahrer gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07621 / 98 00 0 zu melden.