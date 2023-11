Kreis Lörrach: Schwerbehinderte haben das Nachsehen

Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach sinkt um 0,1 auf 4,1 Prozent. Im Landkreis Lörrach liegt der Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen unverändert bei 4,3 Prozent. Das Land Baden-Württemberg weist eine Arbeitslosenquote von 3,9 Prozent aus.

„Insgesamt hält sich der Arbeitsmarkt trotz hoher Inflation, steigender Zinsen und einer schwachen Auslandsnachfrage wacker, aber wirklich besser wird es wohl erst, wenn die Wirtschaft wieder an Fahrt aufnimmt. Der fehlende konjunkturelle Aufschwung führt zu einer eher zögerlichen Einstellungsbereitschaft unserer Unternehmen. In der Konsequenz wird es für Arbeitslose schwerer, in Beschäftigung zu kommen. Kündigungswellen wird es aber nicht geben“, kommentiert Horst Eckert, Leiter der Lörracher Arbeitsagentur, die aktuelle Situation. „Hinzu kommt, dass wir verstärkt zu Kurzarbeit beraten. Hier bleibt abzuwarten, ob sich das in den nächsten Monaten in Anzeigen niederschlägt.“ Konjunkturelle Schwächephasen spüren laut Mitteilung vor allem die Menschen, die aufgrund mangelnder Qualifizierung, Langzeitarbeitslosigkeit oder Handicaps besonders eingeschränkt sind. Mit 499 arbeitslosen Schwerbehinderten wurde ein neuer Höchststand in einem November erreicht. „Anlässlich der anstehenden Woche der Menschen mit Behinderung möchten wir den Fokus besonders auf schwerbehinderte Menschen legen“, so Eckert.