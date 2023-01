Kreis Lörrach Sechs neue Plätze für das Hospiz

Zunächst war ein neues Hospiz in Tallage ins Auge gefasst worden – auf dem Areal der einstigen Filialkirche „Heilige Familie“ an der Käppelestraße, die 2016 profaniert wurde. Schließlich dachte man an einen Neubau neben dem benachbarten Seniorenzentrum St. Fridolin auf dem Stettener Buck. Die Überlegung scheiterte jedoch an behördlichen Einwänden gegen den Bauplatz am Waldrand.