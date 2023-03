Kreis Lörrach Seit zehn Jahren „Cult“

Das Technische Hilfswerk (THW) etwa machte auf die Möglichkeit aufmerksam, dort einen Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) zu absolvieren. THW-Mitarbeiter Tim Porsche war dafür gleich mit vier Bufdis vor Ort. Für die Akademie zur Medizinischen Fort- und Weiterbildung in Bad Säckingen warb die stellvertretende Schulleiterin Sandra Zulauf.

Daneben hatte der technische Immobiliendienstleister CBRE seinen Stand aufgebaut. Ausbildungsleiter Marco Steinbach freute sich auf junge Leute, die beispielsweise Kältesystem-Monteure werden wollen.

Ekato, Hersteller von Rühr- und Mischtechnik, lockte mit einem Wettbewerb. Die jungen Leute sollten am Stand eine Gleitringdichtung zusammenbauen. Wer das in einer guten Zeit schaffte, konnte Karten für den Europa-Park gewinnen.

50 Berufe bei der Bahn

Allein 50 Berufe gibt es bei der Deutschen Bahn, wobei derzeit die Verkehrsberufe wie Lokführer am gefragtesten sind. Die Bahn bietet auch Praktika an, sodass sich Schüler ein Bild von der Tätigkeit machen können.

Studium oder Ausbildung

„Soll ich nach dem Realschulabschluss noch das Fachabitur dranhängen?“ Das wurde Christine Zeller vom Landesnetzwerk der Weiterbildungsberatung gefragt. „Nicht unbedingt“, meinte Zeller. „Wer weiß, was er will, kann auch zunächst eine Ausbildung machen und nach zwei Jahren Berufserfahrung beispielsweise an einer Fernhochschule BWL studieren“, zeigte sie alternative Wege der Weiterbildung auf.

Das Universitätsklinikum Freiburg bietet sogar eine Kombination aus Studium und Ausbildung an. Wer sich für diesen Weg entscheidet, ist nach vier Jahren ausgebildete Pflegefachkraft und hat gleichzeitig einen Abschluss in angewandter Pflegewissenschaft. Dabei ist es die ganze Zeit über möglich, eigenes Geld zu verdienen. Jakob Jäckle, Leiter der Pflegeschule, hat es selbst ausprobiert und kann diesen Weg nur empfehlen.

