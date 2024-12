Kreis Lörrach: Selbsthilfegruppe will Mut machen und Kraft spenden

Nachdem sich die neue Selbsthilfegruppe für Betroffene von Krebs mit psychischen Erkrankungen im Juli erstmalig traf, will die Initiatorin Betroffene erneut zur Teilnahme aufrufen. Die Treffen finden jeden dritten Dienstag im Monat im Pfarrsaal der katholischen Kirche in Schliengen statt. Das nächste Mal trifft sich die Gruppe am Dienstag, 17. Dezember, ab 16 Uhr. Im Fokus stehen der Austausch und die Unterstützung untereinander.