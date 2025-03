Kreis Lörrach: Selbsthilfegruppen zeigen Gesicht

AMSEL: Die SHG für MS-Erkrankte Lörrach-Dreiländereck (19. März, 10 bis 14 Uhr) ist Mitglied im Fachverband der AMSEL (Aktion Multiple Sklerose Erkrankter Landesverband) Die Initiative Lörrach-Dreiländereck besteht aus zwei Gruppen: Das Treffen der Amsel-Initiative für Menschen mittleren Alters findet in der Regel am ersten Donnerstag im Monat statt: Kontakt: Matthias Trefzger, 07622/6849611, 0174/6883246, amsel-Initiative@arcor.de. Die AMSEL-Seniorengruppe trifft sich einmal monatlich samstags. Kontakt: Beate Jaisle, 07631/12239, und Carola Hugenschmidt, 07627/728209 carolahugenschmidt@web.de. Eine Mitgliedschaft wird beim offenen Miteinander nicht vorausgesetzt. Willkommen sind auch Partner, Familienangehörige und Freunde MS-Betroffener. Demenz: Der Gesprächskreis (19. März, 14 bis 18 Uhr) richtet sich an Angehörige, die Umgang mit einem an Demenz erkrankten Menschen haben. Er trifft sich einmal im Monat in den Räumen der Sozialstation und ist offen für Interessierte. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Angehörigen-Gesprächskreis bietet Entlastung und Unterstützung. „Der Austausch mit Menschen in einer ähnlichen Situation wirkt befreiend und stressreduzierend, teilt Sonja Traxel mit. Info: www.pflege-wiesental.de/angebote/demenz-angebote, Kontakt: Sonja Traxel, 07622/6918960, info@frida-seminar.de ILCO:Die Deutsche ILCO Region Südschwarzwald (20. März, 10 bis 18 Uhr) ist eine Solidargemeinschaft von Darmkrebspatienten und Stomaträgern, Leuten mit künstlichem Darmausgang oder künstlicher Harnableitung sowie Angehörigen. Die Gruppe bietet Austausch und psychische Hilfestellung in der Begegnung. Es gibt drei Gruppen im Landkreis. Lörrach: Treffen jeden dritten Donnerstag in geraden Monaten ab 19.30 Uhr im Freiraum der Fritz-Berger-Stiftung Lörrach. Kontakt: Roland Hofmann, Hofmann.roland@gmx.net; Schopfheim: Treffen in der Regel am letzten Samstag im Monat um 15 Uhr im Gasthaus zum Hirschen in Langenau. Kontakt: Hans Fischer, fischerlima@t-online.de; Angehörigengruppe: Treffen viermal im Jahr im Freiraum der Fritz-Berger-Stiftung, Chesterplatz 9, in Lörrach. Autismus: In der Autismus-Gruppe Lörrach (21. März, 10 bis 14 Uhr) treffen sich Eltern und Angehörige von Menschen aus dem Autismus-Spektrum. „Wir unterhalten uns auf Augenhöhe über Alltagsprobleme rund um Autismus. Unsere Erfahrungen, Fachwissen und Kenntnisse über regionale Autismus-Angebote zeichnen uns aus“, heißt es in einer Mitteilung. Die Gruppe dient dem Austausch von Angehörigen von Kleinkindern, aber auch von Erwachsenen. Unabhängig davon ist am Stand der Regionalverband Autismus Südbaden vertreten. Er bietet monatliche Online-Treffen an. Kontakt: info@autismus-loerrach.de Lotus: Die Selbsthilfe- und Übungsgruppe für Achtsamkeit, Selbstfürsorge und Genesungsorientierung in seelischen Krisen für Betroffene und Angehörige (21. März, 14 bis 18 Uhr) praktiziert neben dem Erfahrungsaustausch auch Übungen zur achtsamen Krisen- und Stressbewältigung. Offen ist die Gruppe für alle, die lernen wollen, sich in seelischen Krisen mit mehr Selbstfürsorge und eigener Stärke zu begegnen, mit und ohne Psychiatrie-Erfahrung, auch für Angehörige und Begleiter. Kontakt: Bernd Manz, info@achtsam-auf-augenhoehe.de Alkoholabhängigkeit: Die bwlv-Fachstelle Sucht in Lörrach begleitet und behandelt Menschen mit einer Suchtmittelabhängigkeit. Bei der Regio-Messe (22. März, 10 bis 18 Uhr) stellen sich vor allem die Selbsthilfegruppen der Alkoholabhängigen und Angehörigen vor. Die Alkoholfrei-Gruppe trifft sich in ungeraden Wochen immer montags von 20 bis 21.30 Uhr im Freiraum der Fritz-Berger-Stiftung, Chesterplatz 9, in Lörrach., Kontakt: alkoholfrei-loe@web.de; eine weitere Gruppe in geraden Wochen immer donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr im Freiraum; eine Seniorengruppe am selben Ort immer mittwochs in geraden Wochen von 10 bis 11.30 Uhr; eine Motivationsgruppe trifft sich immer mittwochs von 17.15 bis 19 Uhr im Selbsthilfezentrum im Erdgeschoss der Fachstelle Sucht in Lörrach; die Motivationsgruppe Sport freitags von 18 bis 20 Uhr in der Halle der Grundschule Salzert; eine Angehörigengruppe jeden ersten Montag im Monat in der Fachstelle. Kontakt: bwlv-Fachstelle Sucht, Tumringer Straße 229, in Lörrach, 07621/1623490, fs-loerrach@bw-lv.de Kopfschmerzen: Die SHG für Kopfschmerz- und Migränepatienten und deren Angehörige (23. März, 10 bis 18 Uhr) bietet Erfahrungsaustausch über Bedingungen am Arbeitsplatz, Medikamente und Ärzte. Apotheker, Therapeuten und Ärzte werden als Referenten eingeladen. Kontakt: dsh-suedbaden@gmx.de