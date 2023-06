Kreis Lörrach Seltenes Zusammentreffen zum Jubiläumsfest

„Erstmalig unsere beiden Partnerkreise zur gleichen Zeit bei uns im Landkreis Lörrach begrüßen zu dürfen, freut mich sehr. Jeder Besuch stärkt die freundschaftlichen Bande nach Sachsen und Polen, der überregionale fachliche Austausch ist für uns immer wieder bereichernd“, erklärte Dammann.

Bei einer Führung durch das Pflegeheim „Haus an der Wiese“ in Hausen im Wiesental. wurde die Geschichte und Entwicklung der Pflegeheime im Landkreis dargestellt und ein aktuell nicht belegtes Kurzzeitpflege-Zimmer besichtigt. Im Gespräch mit beiden Delegationen wurden Fragen rund um die Kosten, Personalausstattung und -rekrutierung sowie die, in manchen Teilen, unterschiedlichen Vorgaben für den Betrieb eines Pflegeheims diskutiert. Ebenfalls wurden das Markus-Pflüger-Heim in Schopfheim-Wiechs und der Bau des neuen Zentralklinikums in Lörrach besichtigt.