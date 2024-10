Dr. Mohammad Sherif verlässt die Lörracher Klinik für Kardiologie, Pneumologie und Intensivmedizin. Die Leitung wird interimsmäßig von Dr. Frank Spillmann übernommen, wie die Kliniken des Landkreises am Dienstag informierten. Sherif, Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Pneumologie und Intensivmedizin, habe aus wichtigen privaten Gründen entschieden, seine Tätigkeit bei den Kliniken des Landkreises Lörrach zum 1. November zu beenden, heißt es weiter. Sherif war zu Beginn des Jahres gemeinsam mit Spillmann vom Deutschen Herzzentrum der Charité – Universitätsmedizin Berlin nach Lörrach gewechselt, um die Klinik für Kardiologie, Pneumologie und Intensivmedizin weiter auszubauen und auf den Umzug in das neue Klinikgebäude vorzubereiten (wir berichteten). „Wir danken PD Dr. Sherif für seinen Beitrag zum Ausbau des Leistungsangebots. Er hat wichtige Impulse gesetzt, um die medizinische Versorgung in unserer Region auf ein neues Niveau zu heben“, lässt sich Udo Lavendel, Vorsitzender der Geschäftsführung der Kliniken des Landkreises Lörrach, in der Mitteilung zitieren. „Ich bin davon überzeugt, dass das bewährte Team unter der kommissarischen Leitung von Dr. Spillmann die erfolgreiche Arbeit von PD Dr. Sherif weiterführen wird“, ergänzt der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Tilman Humpl. Die Suche nach einem Nachfolger für die Chefarztposition der Klinik für Kardiologie, Pneumologie und Intensivmedizin ist laut Pressemitteilung bereits angelaufen.