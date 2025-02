Kreis Lörrach: Sicherheit für Neugeborene

Der Fund eines toten Säuglings in Steinen-Hüsingen hat nicht nur die Bewohner schockiert. Inzwischen ist klar, dass es sich um ein Mädchen handelt, das womöglich keine Totgeburt war. Erschreckend ist das wohl auch, weil es mit der Babyklappe am St. Elisabethen-Krankenhaus in Lörrach andere Möglichkeiten gibt. An einer von der Straße her nicht einsehbaren Seite des „Eli“ ist eine größere metallene Klappe in die Wand eingelassen. Ein Schild neben der Klinik weist auf den Ort hin. Eine dicke, weiche Unterlage, darauf eine Decke und ein Kissen für ein Baby liegen hinter dieser Klappe bereit. Eine Lampe erzeugt Wärme, ein Neugeborenes kann dort sicher und anonym abgelegt werden, was zuletzt 2021 geschah. Der abgelegte Säugling wird nicht sofort zur Adoption freigegeben, die Mutter hat acht Wochen Zeit, ihre Entscheidung rückgängig zu machen.