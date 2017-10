Kreis Lörrach Sieben Übernachtungen im Hotel Goldener Berg am Arlberg

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel „Goldener Berg“ in Oberlech am Arlberg stiftet sieben Übernachtungen mit Halbpension für zwei Personen sowie einen Gutschein über 250 Euro für die Wellness-Einrichtungen für die Riesentombola der Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann. Der attraktive Preis hat einen Gesamtwert von 2000 Euro.

Das Hotel Goldener Berg liegt in einzigartiger Lage abseits von Lärm und Autos in intakter Natur auf einer Höhe von 1706 Metern. Das charmante Boutique- und Genießerhotel lockt seine Besucher mit viel Stil, Luxus und familiärer Atmosphäre.

Sämtliche der insgesamt 40 Zimmer und Suiten des Hauses sind renoviert und strahlen ein modern-alpines Ambiente aus. Im Sommer 2014 wurde auch das komplette Erdgeschoß von der Rezeption über die Bar, Club, Panoramarestaurant, diverse Stüberl bis hin zur neuen Kamin-Lounge renoviert. Das Hotel blickt auf eine lange Geschichte zurück und überzeugt unter anderem durch die exklusive „Alpin Spa“-Landschaft, seine haubenprämierte Küche sowie den hervorragend sortierten Weinkeller mit über 1000 edlen Tropfen.

Die Philosophie des Hauses ist stark von Nachhaltigkeit geprägt: Die Produkte, die in der Küche verwendet werden, stammen von heimischen Bauern; im Spa wird mit der hauseigenen Produktlinie „almstern“ behandelt; Stein und Holz sind die im Hotel verwendeten Materialien und geheizt wird über Solaranlagen sowie über ein Biofernwärmeheizwerk.

Das Prinzip Nachhaltigkeit gilt auch für das Urlaubserlebnis im Goldenen Berg: Gesundheit durch Ernährung, Entgiften und Bewegung, so lauten die Pfeiler für ganzheitliche Entspannung und anhaltende Erholung. Das Hotel hat gemeinsam mit Ernährungswissenschaftlerin und Bestseller-Autorin Marion Grillparzer und dem Mediziner Dr. Ewald Töth exklusiv für seine Besucher ein ganzheitliches Konzept – den Seinspfad - zusammengestellt und bietet entsprechende Pauschalen an. Foto: zVg