Kreis Lörrach So breit aufgestellt wie nie

Kreis Lörrach. Die 6. Auflage der Job- und Bildungsmesse Lörrach am 9. und 10. März 2018 verspricht bereits zum heutigen Zeitpunkt erneut an Attraktivität zuzulegen, wie die Veranstalter gestern mitteilten. Die Nachfrage nach Ausstellungsflächen auf dem Gelände der Regio-Messe in Lörrach-Haagen sei größer denn je.

So ist im kommenden Jahr mit der DSM auch erstmals die Chemiebranche vertreten. Lange hätten die Veranstalter unter anderem um diesen Branchenzweig geworben, nun hat es geklappt. Zudem werde durch die Messeauftritte des Autohauses Kestenholz, den bnNetzen und Zickenheiner Optik der Standort Lörrach und mit Zahoransky, Autokabel und der EWS Schönau der Standort Wiesental noch stärker vertreten sein.

Wild Bakers bieten spannendes Handwerk

Am ersten Messetag, dem Freitag, sind die Wild Bakers, die deutschen Meister im Bäckerhandwerk, an der Cult. Ihr Ziel ist es, das Bäckerhandwerk als vielfältiges, innovatives und modernes Berufsfeld zu präsentieren, zu dem einiges an Können und Fachwissen gehört. Sie kombinieren laut der Mitteilung „traditionelles Fachwissen mit originellen und fortschrittlichen Ideen.“ Im Gepäck haben sie Ofen und Backtisch, Teige und jede Menge verrückte Ideen. Damit würden die beiden das Bäckerhandwerk an der Cult erlebbar machen. Unterstützt werden sie von der Bäcker-Innung Lörrach.

Noch nie war die Vielfalt und das Angebot an Berufsausbildung und Studienplätzen so breit gefächert wie im kommenden Jahr, schreiben die Veranstalter. Es gebe aber nicht nur Angebote für Berufsanfänger, auch Berufstätige und Wiedereinsteiger können sich informieren. Heute sei es wichtiger denn je, berufliche Fähigkeiten und Wissen auch nach der Erstausbildung zu erhalten, anzupassen und zu erweitern. Die Mitglieder des Netzwerkes berufliche Fortbildung und viele weitere Aussteller beraten hierzu umfassend.

Mit dabei an der Cult sind auch mehrere Hochschulen. Mit mehr als 200 verschiedenen Studienangeboten sei die Cult im kommenden Jahr auch für die Gymnasien und die beruflichen Schulen eine wertvolle Informationsquelle, wie die Veranstalter in der Mitteilung von gestern schreiben.

Außerdem sind bereits jetzt schon gut 500 Schüler angemeldet, um richtig auf die Cult vorbereitet zu werden. Die Schüler lernen dabei, wie man sich auf den Messebesuch vorbereitet, wie man in ein Gespräch einsteigt und welche Fragen sinnvoll sind. Davon profitieren nicht nur die Schüler, den in der Vergangenheit schon angebotenen Vorbereitungskurs würden auch die Aussteller schätzen.

Weitere Informationen: Für Aussteller gibt noch wenige freie Standplätze. Anmeldungen sind bis zum 15. Januar möglich. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.bildungsmesse-loerrach.de.