Kreis Lörrach: So gelingt der Eintritt in den Arbeitsmarkt

Die Kaufmännische Bildungsstätte in Lörrach unterhält seit dem Jahr 2000 das DHV-Lernbüro, in welchem speziell Frauen mit Kindern die Chance zu einer qualifizierten Berufsausbildung in Teilzeit erhalten. Eine Möglichkeit, die es in der freien Wirtschaft kaum gibt und deswegen mit Mitteln der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter Lörrach sowie der Rentenversicherung finanziert wird. Annähernd 500 Frauen aus der Region nutzten bislang diese Möglichkeit, um wieder in der Arbeitswelt Fuß fassen zu können.