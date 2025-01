Kreis Lörrach: So soll das Pflegepersonal weiter gestärkt werden

Die Mindestarbeitszeit betrage lediglich 16 Stunden pro Woche. Die Mitarbeiter müssten mindestens an einem Wochenende im Monat und an sechs Feiertagen im Jahr arbeiten, damit die betrieblichen Erfordernisse abgedeckt sind, heißt es weiter. So könnten sich Pflegekräfte beruflich einbringen und gleichzeitig ihre privaten Prioritäten berücksichtigen, schreibt die Klinikleitung.

Flexpool eingerichtet

„Mit der Einführung des Flexpools verfolgen die Kliniken des Landkreises das Ziel, die Belegschaft in der Pflege langfristig zu stärken, die Abhängigkeit von Fremdpersonal deutlich zu verringern und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu erhöhen“, erläutert Dubravka Kavur, Pflegedirektorin an den Kliniken des Landkreises Lörrach. „Mitarbeitende aus dem Flexpool werden nach einer entsprechenden Einarbeitung bedarfsgerecht und flexibel dort eingesetzt, wo der Personalbedarf am größten ist.“ Das Modell sichere eine erhöhte pflegerische Qualität. Durch den zuverlässigen und erhöhten Einsatz von eigenem Personal können der Klinikleitung zufolge die pflegerischen Standards besser gelebt und umfassender umgesetzt werden. Der Erfolg gebe den Kliniken Recht: Bereits kurz nach dem Start im November hätten die ersten Mitarbeiter Verträge für den Flexpool unterzeichnet. Damit werde deutlich, dass das Modell nicht nur innovativ, sondern auch attraktiv für neue Pflegekräfte sei. Das Flexpool-Modell sei mehr als ein Arbeitszeitkonzept. Es sei ein Zeichen dafür, dass die Kliniken des Landkreises Lörrach bereit seien, neue Wege zu gehen – für eine zukunftsfähige Pflege, die Mitarbeiter stärke und langfristige Lösungen schaffe, heißt es abschließend.