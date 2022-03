Kreis Lörrach Solidarisch mit den Kriegsopfern

Kirche sei nicht mehr selbstverständlich und verliere für viele an Bedeutung, unterstrich Horst Teichmanis als Vorsitzender der Bezirkssynode. Stark rückläufige Mitgliederzahlen stimmten ihn mit Sorge. Deshalb nahm er direkten Bezug zu den ruchbar gewordenen Missbrauchsskandalen: „Es ist ganz einfach so, dass uns die Verbrechen der Vergangenheit einholen und unsere Glaubwürdigkeit auf dem Spiel steht.“

Die Aufarbeitung sei schwierig. Es sei nicht damit getan, auf die Opfer zuzugehen. „Wir müssen mit ihnen arbeiten“, forderte Teichmanis.

Thema Finanzen

Die künftigen Kirchensteuereinnahmen würden nicht ausreichen, um weiterzumachen wie bisher. Deshalb habe die Landessynode beschlossen, bis 2032 insgesamt 30 Prozent aller Haushaltsmittel einzusparen. „Wir müssen zukünftig mit weniger finanziellen Mitteln, mit weniger Gebäuden und auch mit weniger Personal Kirche gestalten“, hieß es im Rahmen der Frühjahrssynode.

„Noch ist die Finanzlage im Kirchenbezirk nicht dramatisch“, beruhigte Teichmanis die Synodalen. Sie beschlossen danach nahezu einstimmig den Doppelhaushalt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen für 2022 in Höhe von 931 000 und für 2023 in Höhe von knapp 944 000 Euro. Die Bezirksumlage liegt in Summe bei rund 159 000 Euro, mithin 2,57 Euro je Gemeindeglied. Die Diakonieumlage beträgt knapp 34 000 Euro oder 55 Cent je Gemeindeglied.

Zum Ausklang der Frühjahrstagung sprach der Karlsruher Oberkirchenrat Matthias Kreplin zum Thema: „Die Zukunft der Ortsgemeinde, wenn die Ressourcen weniger werden“.

Spontan unterstützt die Frühjahrssynode den Hilferuf aus dem ukrainischen Kriegsgebiet, wonach dringend zwei Krankenwagen gebraucht würden. Der Freundeskreis Asyl Rheinfelden hat das Erforderliche in die Wege geleitet. Ein Fahrzeug ist bereits finanziert und startete am Wochenende über Berlin an die polnisch-ukrainische Grenze. Für den Kauf des zweiten „Sanka“ (Kosten: 5000 bis 7000 Euro) werden noch Spenden benötigt.

Kontakt: www.rheinfelden-hilft.de www.akm-loerrach.de

Spendenkonto: Arbeitskreis Miteinander e.V., IBAN: DE67 6839 0000 0000 6611 98; Stichwort: Krankenwagen Ukraine