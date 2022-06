Kreis Lörrach Solide Basis für sozialen Einsatz

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie habe der Einsatzstab des Kreisverbands zügig auf Krisenmodus geschaltet. Infolge des Lockdowns seien Erste-Hilfe-Kurse eingestellt, Kleiderläden geschlossen, die Besuchshundegruppe ausgesetzt und die Mitgliederwerbung gestoppt worden. Stark gefragt waren der DRK-Mahlzeitendienst und die Einkaufshilfe für besonders gefährdete Personen.

In Rheinfelden und Lörrach richtete das DRK PCR-Teststellen ein und unterstützte das Kreisimpfzentrum. Inzwischen, so Lapp, konnte ein DRK-Herzenswunschmobil für Menschen in der letzten Phase des Lebens angeschafft werden (wir berichteten).

Der Rettungsdienst – so dessen Geschäftsführer und Leiter Ralf Götz – habe seit geraumer Zeit im Landkreis Lörrach die schnellsten Ausrückzeiten landesweit. Zu beklagen bleibe jedoch ein Mangel an Fachkräften.

Vielseitig aktiv waren laut Kreisbereitschaftsleiter Simon Redling die Bereitschaften und Arbeitskreise, ebenso der Rettungsdienst, die Rettungshundestaffel und das Kriseninterventionsteam. Im Ahrtal waren nach dem verheerenden Hochwasser Helfer aus dem Landkreis im Einsatz.

Schwerpunkt Sozialarbeit

Knapp über 100 Ehrenamtliche engagierten sich in der Sozialarbeit des Kreisverbands, 38 Helfer waren mit Besuchshunden unterwegs. Laut Kreisgeschäftsführer Lapp gab es in den letzten drei Jahren insgesamt 137 Blutspendeaktionen in der Region. Großen Stellenwert in der Sozialarbeit hätten Bewegungsprogramme und Gedächtnistraining. Ebenfalls gefragt sind Seniorennachmittage und Ausflüge.

Schatzmeister Christian Blum unterstrich die Bedeutung der Mitgliederwerbung und wies darauf hin, dass die Bilanzsumme des Kreisverbands die Fünf-Millionen-Marke erreicht habe. Mithin sei eine solide wirtschaftliche Basis für die Zukunft gegeben. Kreisjugendleiterin Cordula Kiefer beklagte, dass die Jugendarbeit unter Corona gelitten habe. Trotzdem hätten sich zwei Nachwuchskräfte für Leitungsaufgaben qualifiziert.

Ehrungen

Eine hohe Auszeichnung gab es für Manfred Dietz vom Ortsverband Wollbach, den dieser einst mitbegründet hat.

Für 55-jährige DRK-Zugehörigkeit bekam er die Verdienstmedaille des Kreisverbands und die Auszeichnungsspange.

Weitere Ehrungen: Irene Ebersbach, René Burger, Diana Krafzyk, Nicole Schwenne, Kirsten Weiskat (jeweils Auszeichnungsspange für fünf Jahre), Daniel Marterer (Auszeichnungsspange zehn Jahre), Barbara Schulemann, Melanie Mühlhäuser, Thomas Wagner, Albrecht Amann (Auszeichnungsspange 15 Jahre), Holger Reich (Auszeichnungsspange 40 Jahre und Treuedienstabzeichen des DRK-Landesverband Baden).