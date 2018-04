Kreis Lörrach Sorge um den eigenen Handwerksnachwuchs

Kreis Lörrach (lu). Von einer malerischen Zukunft kann derzeit keine Rede sein. Denn die Maler- und Lackiererinnung in der Kreishandwerkerschaft Lörrach treiben aktuell zwei Themen um. Das ist zum einen die Sorge um den eigenen Handwerksnachwuchs bei zurückgehenden Lehrlingszahlen. Weiterhin lässt auch das Interesse an der Innung, die sich für die Belange der Maler und Lackierer im Landkreis einsetzt, zu wünschen übrig.

„Vor 20 Jahren hatten wir mal 60 Mitglieder, jetzt sind es nur noch 39“, sprach Obermeister Hansjörg Orth bei der Hauptversammlung im Tagungsraum der Mega-Niederlassung im Gewerbegebiet Entenbad in Lörrach-Hauingen von einer traurigen Entwicklung.

Aktuelle Herausforderungen

Daher hat die Innung einen eigenen Wanderstand kreiert, der an allen wichtigen Stellen über das Maler- und Lackiererhandwerk informiert und auch über die Bedeutung der Innung und die Notwendigkeit für die Betriebe, organisiert zu sein, aufklärt. „Wir müssen unbedingt Werbung machen“, forderte Orth und will sich erst gar nicht vorstellen, was wäre, wenn das System wegen zu weniger Mitglieder auseinanderbreche. „Wir wollen keinesfalls dem Bauhauptgewerbe zugeordnet werden“, machte der Obermeister deutlich. Denn dann sei man nicht nur nicht mehr handwerk- und fachspezifisch vertreten, sondern müsse auch deutlich höhere Stundensätze und Löhne bezahlen.

Freude kommt bei der Maler- und Lackiererinnung aber wegen des guten Fortschreitens der Bau- und Umbaumaßnahmen an der Gewerbeschule Schopfheim auf. „Die Arbeiten in unserem Bereich sind schon weit fortgeschritten, das wird eine enorme Sache“, informierte der Obermeister. Er rechnet mit einer Fertigstellung im Sommer 2019. Die Lern- und Ausbildungsbedingungen sieht er dann deutlich verbessert.

Angesichts des weiter nachlassenden Interesses von jungen Leuten, gerade das Handwerk des Malers und Lackierers zu ergreifen, erachtet dies auch Otmar Haitz, Geschäftsführer sowohl des Landesverbandes als auch der Innung Lörrach, als überaus wichtig. „Wir müssen junge Leute mit uns Boot holen, die bei der Ausbildung Hilfestellung geben“, forderte er. „Die jungen Leute ticken heute ganz einfach anders“, sieht Gabi Ebner von der IKK Classic nicht zuletzt auch die älteren Chefs und Ausbilder gefordert. In Sachen Azubi-Motivation und beim Thema, wie Lehrlinge bei der Stange gehalten werden, müsse ein Stück weit auch die eigene Einstellung überdacht und überprüft werden.

Rückblick

Ansonsten ging im abgelaufenen Jahr alles seinen gewohnten Gang in der Innung. Angesagt waren neben Lehrlingsprüfungen sowie der Gesellenfreisprechung der Tag des Handwerks im Burghof, Obermeister- und Mitgliederversammlung sowie Vorstandssitzungen. Für dieses Jahr wird über die Teilnahme am bundesweiten Tag des Handwerks, der als Aktionstag in Lörrach begangen wird, nachgedacht.

Wahlen

Die Wahl eines Obmannes war zudem erforderlich. Für den ausscheidenden Wolfgang Kammerer, der der Innung 37 Jahre lang angehörte, wurde Benjamin Hemmer als Nachfolger im Amt des Obmannes Sozialpolitik gewählt.

Letztlich votierte die Versammlung auch einstimmig für die Erhöhung der Innungsbeiträge auf künftig 16 Ecklöhne.