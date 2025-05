Kreis Lörrach: Sozialberatung ist wichtiger denn je

In den Vorständen der Ortsverbände werde es immer schwieriger, frei werdende Posten zu besetzten, berichtete Merstetter weiter. In den Ortsverbänden Schönau-Todtnau und Efringen-Kirchen sei der notwendige Generationenwechsel aber schon gelungen. Der VdK-Kreisverband unterstützte außerdem das inklusive Wanderprojekt des Schwarzwaldvereins Lörrach mit einer Spende. Ein Mitglied forderte, dass sich der VdK für barrierefreie Gehwege und Bushaltestellen einsetzt. Die Kreis-Frauenvertreterin Ursula Rödel organisierte im Oktober 2024 die erste Frauenkonferenz im Landkreis, um den Gedankenaustausch unter aktiven VdK-Frauen zu fördern. Die Frauenberatungsstelle Lörrach stellte ihre Arbeit vor und erhielt eine Spende. Der gemeinsame Stand an der Regio-Messe sei ein Erfolg gewesen, so Rödel.