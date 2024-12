Kreis Lörrach: Sozialdienst hat viele Aufgaben

DRK versorgt auch Bedürftige

Auch sozial Benachteiligte finden laut Kraus den Weg zum DRK. „In unseren Kleiderläden bieten wir gute, gebrauchte Kleidung für bedürftige Menschen an. Unsere Mitarbeiterinnen sind stets bemüht, passend zur Jahreszeit attraktive Angebote bereitzustellen.“ Bei der Kleiderausgabe werde eine kleine Gebühr erhoben, um den Betrieb zu finanzieren. Obdachlose und Menschen in besonderen Notlagen erhielten die Bekleidung allerdings kostenfrei. In den vergangenen zwei Jahren haben 33 968 Personen Kleiderläden in Lörrach und Schopfheim aufgesucht. Insgesamt, so Kraus, seien 91 650 Kleidungsstücke ausgegeben worden.