Kreis Lörrach Spannende Angebote an Grundschulen

Derzeit sind im Landkreis Lörrach die Neumattschule in Lörrach, die Goetheschule in Rheinfelden, die Hans-Thoma- Schule in Rheinfelden, die Rheinschule in Weil am Rhein sowie die Max-Metzger-Schule in Schopfheim am Modellprojekt beteiligt. Die fünf Grundschulen, denen jeweils rund 20 000 Euro zur Verfügung stehen, haben das Geld schon fleißig investiert. 95 000 Euro sind bereits ausgegeben oder verplant.

Wo das Geld hinfließt

Die Neumattschule etwa leistete sich ein Tanzprojekt, einen Experten für Krafttraining sowie eine pädagogische Hilfskraft. Die Hans-Thoma-Schule setzte das Geld für eine Theateraufführung sowie die Förderung lernschwacher Kinder ein. Die Goetheschule investierte in soziales Lernen und Erlebnispädagogik. Die Rheinschule veranstaltete ein Anti-Mobbing-Training und einen Ausflug in eine Kletterhalle. Gleich mehrere Schulen leisteten sich wie die Max-Metzger-Schule einen Ergotherapeuten.

Die Angebote sollten pädagogisch sinnvoll und nach Möglichkeit nachhaltig sein. Es ist vorgesehen, den Schulen bei der Verwendung des Budgets gewisse Freiheiten und Gestaltungsspielräume zu lassen – schon allein deshalb, weil nicht alles überall umsetzbar sei, wurde seitens des Schulamts mitgeteilt.