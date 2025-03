Kreis Lörrach: SPD-Delegierte: Viel Zuspruch für Hoffmann

Mehr Mobilität

Anschließend warb Martina Hinrichs um die Gunst der Genossen. Sie brachte ein breites Bündel an Themen mit, die ihr am Herzen liegen: „Ich weiß nicht, wie ihr hoch nach Gresgen gekommen seid“, forderte sie für noch mehr Mobilitätsangebote im ländlichen Raum. Tourismus, Wirtschaft und Frauen in Spitzenpositionen waren weitere Herzensanliegen der Schopfheimerin. Sie erhielt am Ende 97,5 Prozent der Stimmen bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen.