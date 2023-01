Kreis Lörrach SPD will keine Schließung der Recyclinghöfe

„Aufgrund der entstehenden Distanzen bei der Reduktion auf sechs Recyclinghöfe sehen wir eine Gefährdung der wilden Müllentsorgung, wie sie an verschiedensten Stellen in den vergangenen Jahren zunehmend festgestellt werden musste. Wegen der längeren Fahrtzeiten bei einer Konzentration der Recyclinghöfe werden auch andere Zielsetzungen des Kreises im Hinblick auf die Nachhaltigkeit tangiert. Gerade wegen des demografischen Wandels in unserer Gesellschaft halten wir Systeme der bevölkerungsnahen Versorgung mit Recyclinghöfen für geboten.“